رواں سال14لاکھ 17ہزار سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس،ویب سائٹس بلاک
سب سے زیادہ شکایات فیس بک کے خلاف موصول ، 1لاکھ 83 ہزار 497اکائونٹس بلا ک ، 14ہزار زیرِ غور 66ہزار ٹویٹر ، 64ہزار یو ٹیوب ، 1ہزار 461انسٹا گرام اکائونٹس بلاک ، بیشتر کا جائزہ لیا جارہا ، پی ٹی اے
ا سلام آباد (ایس ایم زمان)رواں سال ستمبر تک پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس پر مجموعی طور پر 14 لاکھ 17 ہزار 593 سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس بلاک کیں۔اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ شکایات فیس بک کے خلاف موصول ہوئیں۔پی ٹی اے نے فیس بک سے 2 لاکھ 12 ہزار 345 اکاؤنٹس/پیجز بلاک کرنے کی درخواست کی، جن میں سے 1 لاکھ 83 ہزار 497 اکاؤنٹس و پیجز بلاک کئے گئے ۔تاہم فیس بک نے 13 ہزار 959 اکاؤنٹس بلاک کرنے سے انکار کیا، جبکہ 14 ہزار 889 اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ٹوئٹر کے خلاف 1 لاکھ 545 شکایات کی گئیں، جن میں 66 ہزار 623 اکاؤنٹس بلاک ہوئے ، 5 ہزار 871 پر عملدرآمد سے انکار کیا گیا اور 28 ہزار 51 اکاؤنٹس کی جانچ جاری ہے ۔یوٹیوب سے متعلق 72 ہزار 169 شکایات درج ہوئیں، جن میں سے 64 ہزار 639 اکاؤنٹس بلاک کئے گئے ، 3 ہزار 182 کی درخواست مسترد ہوئی، جبکہ 4 ہزار 348 اکاؤنٹس زیرِ جائزہ ہیں۔انسٹاگرام کے 41 ہزار 184 اکاؤنٹس کے خلاف شکایات پر 36 ہزار 723 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ، 1 ہزار 461 بلاک نہیں کئے گئے ، اور 3 ہزار کا تجزیہ جاری ہے ۔ٹک ٹاک کے 1 لاکھ 69 ہزار 445 اکاؤنٹس کے خلاف شکایات میں 1 لاکھ 61 ہزار 147 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ، 6 ہزار 897 پر عمل نہیں ہوا، اور 1 ہزار 401 کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔سنیک ویڈیو کے 8 ہزار 329 اکاؤنٹس کی نشاندہی پر 7 ہزار 225 بلاک ہوئے ، 109 پر انکار ہوا اور 995 اکاؤنٹس زیرِ غور ہیں۔بیگو/لائکی کے 6 ہزار 730 اکاؤنٹس میں سے 6 ہزار 539 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے اور 191 کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ڈیلی موشن پر 600 شکایات آئیں، جن میں 562 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ، 11 سے انکار کیا گیا اور 27 اکاؤنٹس جانچ کے مراحل میں ہیں۔دیگر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 8 لاکھ 97 ہزار 500 شکایات کی گئیں، جن میں سے 8 لاکھ 90 ہزار 638 اکاؤنٹس و پیجز بلاک کئے گئے ، 302 پر عملدرآمد سے انکار ہوا، جبکہ 6 ہزار 560 کا جائزہ جاری ہے ۔