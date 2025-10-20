پاک افغان بارڈر کی بندش سے کروڑوں کا سامان خراب
طورخم بارڈربدستور بند رہنے سے آمد ورفت رک گئی ، یومیہ کر وڑوں کا نقصان ہزاروں کارگوگاڑیاں پھنسنے سے پھل مہنگے ہوگئے ،تجارتی سرگرمیاں مکمل معطل
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سرحدی کشیدگی کی وجہ سے پاک افغان بارڈر کی بندش کروڑوں کا سامان خراب ، سرحد وں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں جبکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں ۔طورخم بارڈر بند ہونے سے پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھاگیا ۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق انگور کی فی کلو قیمت 400 سے بڑھ کر 800 روپے جبکہ انار فی کلو 300 سے بڑھ کر 600 روپے ہو گیا ہے ۔اسی طرح سیب کی فی کلو گرام قیمت 200 سے بڑھ کر 400 روپے ہو گئی ہے ۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث طورخم تجارتی گزرگاہ آٹھویں روز بھی بند رہی ، پھلوں و دیگر اشیا سے لدی ہزاروں کارگو گاڑیاں پھنسی ہو ئی ہیں ، دو طرفہ تجارت، کاروباری سرگرمیاں اور آمدورفت مکمل طور پر معطل ہے ۔ سرحدی علاقے میں کاروبار بند ہونے سے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو روزانہ کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے ۔کسٹم ذرائع کا کہنا ہے کہ طورخم گزرگاہ سے یومیہ اوسطا ً 83 کروڑ روپے کی دوطرفہ تجارت ہوتی ہے جس میں 58 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ اور 25 کروڑ روپے کی درآمد ات شامل ہیں۔