بند کمروں کے فیصلے عوام پر مسلط نہیں کرنے دینگے،سہیل آفریدی:25اکتوبر کو امن جرگہ بلانے کا اعلان
جرگہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہوگا،خیبر پختونخوا کے عوام خود اپنی زندگیوں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے : بیان خیبرپختونخوا کی نئی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل ، اعلان 2 روز میں متوقع ،عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر سماعت آج
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )خیبر پختونخوا کے نومنتخب وزیرِاعلیٰ سہیل آفریدی نے صوبے میں امن کے قیام کے لیے 25 اکتوبر کو ضلع خیبر میں امن جرگہ بلانے کا اعلان کردیا۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے ‘ایکس’ پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ امن کے قیام کے لیے قبائلی عمائدین، رہنماؤں اور نوجوانوں پر مشتمل ایک عظیم الشان امن جرگہ 25 اکتوبر بروز ہفتہ ضلع خیبر، تحصیل باڑہ میں منعقد کیا جائے گا، اور یہ جرگہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہوگا۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صوبے کے معاملات کے فیصلوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہشات کو ترجیح دی جانی چاہیے ۔ خیبر پختونخوا کے عوام خود اپنی زندگیوں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے ، کسی کو بھی بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے نظرئیے اور عوام کے مفادات کے ساتھ کھڑی رہے گی۔دوسری جانب، خیبرپختونخوا کی نئی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل کرلی گئی جس کا اعلان 2 روز میں متوقع ہے ۔ذرائع نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں 8 سے 10 اہم محکموں کے وزرا کا اعلان ہوگا جب کہ باقی وزرا کے نام بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد فائنل کیے جائیں گے ۔ذرائع کا کہنا تھا کہ نئی صوبائی کابینہ میں نئے اور پرانے دونوں چہرے شامل ہوں گے ، اہم محکمہ کے وزرا کا جلد اعلان ان محکموں کے امور کو متاثر ہونے سے بچانے کے لئے کیا جائے گا۔وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔جسٹس ارباب محمد طاہر آج پیر کے روز اس درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے ۔