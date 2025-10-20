’’قوم کے شہیدو تمہیں سلام‘‘ آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ ریلیز
اسلام آباد (اے پی پی) آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ ‘‘قوم کے شہیدو تمہیں سلام ’’ریلیز کر دیا گیا۔
آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آئی ایس پی آر نے وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو ئے قومی نغمہ کے ذریعے پوری قوم کا سلام پیش کیا ہے ۔وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستانیں قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔نغمہ میں معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق بزدل دشمن کے دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے بہادروں کی قربانیوں پر ہر پاکستانی کو فخر ہے ۔نغمہ میں خون کے آخری قطرے تک وطن کیلئے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ کیاگیا۔