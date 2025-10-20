پنجگور ،مسلح افراد کی فائرنگ رکن صوبائی اسمبلی میر رحمت صالح کا بھائی جاں بحق
پنجگور (این این آئی)پنجگور کے علاقے چتکان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح کا چھوٹا بھائی جاں بحق ہوگیا ۔
پولیس کے مطابق اتوار کو ولید صالح کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گھر جارہے تھے ملزم دو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جنہوں نے ولید صالح کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کردی اور وہ جاں بحق ہوگئے ۔ولید صالح نیشنل پارٹی کے رہنما رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح اور ضلعی چیئر مین عبدالمالک صالح کے چھوٹے بھائی تھے ۔