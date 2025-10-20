صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجگور ،مسلح افراد کی فائرنگ رکن صوبائی اسمبلی میر رحمت صالح کا بھائی جاں بحق

  • پاکستان
پنجگور ،مسلح افراد کی فائرنگ رکن صوبائی اسمبلی میر رحمت صالح کا بھائی جاں بحق

پنجگور (این این آئی)پنجگور کے علاقے چتکان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح کا چھوٹا بھائی جاں بحق ہوگیا ۔

پولیس کے مطابق اتوار کو ولید صالح کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گھر جارہے تھے ملزم دو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جنہوں نے ولید صالح کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کردی اور وہ جاں بحق ہوگئے ۔ولید صالح نیشنل پارٹی کے رہنما رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح اور ضلعی چیئر مین عبدالمالک صالح کے چھوٹے بھائی تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا، ہوٹل کے سوئمنگ پول سے مگر مچھ نکل آیا

آبائی شہر چھوڑنا معمر افراد کی صحت بہتر بنا سکتا ہے : تحقیق

کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

شادی انوکھی بنانے کیلئے ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی

مستقبل کی وہ سواری جو ٹیکسی یا رکشے کا کام کرے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak