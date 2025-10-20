امن معاہدے کا خیر مقدم،اعتماد کی فضا مضبوط ہوگی، پی ٹی آئی
سرحدیں تجارت کے لیے کھولی جائینگی ،اسد قیصر ، نہایت اہم پیش رفت ، ایاز صادق معلوم ہونا چاہیے افغانستان بھارت نہیں ، سعد رفیق، انڈیا کیلئے پیغام، خورشید قصوری
پشاور ،اسلام آباد، لاہور، ( مانیٹرنگ ڈیسک ،نامہ نگار، نامہ نگار خصوصی )سیاسی رہنماؤں نے پاک افغان سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے معاہدہ خطے میں امن و استحکام کی جانب ایک نہایت اہم پیش رفت ہے ۔تحریک انصاف کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پاک افغان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی اور قریبی ہمسایہ ملک ہے ، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں میں بندھے ہیں، انہوں نے امید ظاہر کی کہ امن معاہدے کے بعد اعتماد کی فضا مزید مضبوط ہوگی، سرحدیں تجارت کے لیے کھولی جائیں گی اور مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ایک انٹرویو میں سابق سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تمام تحفظات کو باہمی اعتماد اور تعاون سے حل کیا جانا چاہیے ۔سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی (سیز فائر) معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے ۔ پاکستان ہمیشہ پرامن بقائے باہمی، مذاکرات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی احترام کے اصول پر یقین رکھتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ امن اور استحکام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے عوام کی اجتماعی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن، پاکستان کے امن سے جُڑا ہوا ہے ، اس لیے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری پورے خطے کے مفاد میں ہے ۔
سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے اتفاقِ رائے سے ممکن ہونے والی جنگ بندی نہایت خوش آئند ہے اور یہ دیرپا امن کے قیام کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پُرامن ملک ہے اور کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔رہنما مسلم لیگ (ن) سعد رفیق نے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو قابلِ تعریف قدم قرار دیتے ہوئے اس کی کامیابی کے لیے دعا کی۔انہوں نے ‘ایکس’ پر جاری اپنی پوسٹ میں لکھا کہ قطر اور ترکیہ کا شکریہ، اللہ کرے یہ معاہدہ دیرپا ہو ۔سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی جنگ بندی معاہدے کی تعریف کی، تاہم اس بات پر تنقید کی کہ معاہدے میں کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔انہوں نے لکھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ خوش آئند ہے ، لیکن افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کی حمایت اور انہیں پناہ دینے کے بنیادی مسئلے کا ذکر تک نہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ کم از کم جنگ بندی کا کچھ حصہ ٹی ٹی پی کی حمایت کے خاتمے کے کسی واضح اقدام پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، مستقبل میں محض ‘طے شدہ میکنزم’ کا حوالہ دینا بہت مبہم ہے ۔
دنیا نیوز سے بات چیت کر تے ہوئے سابق وزیرخارجہ خورشید قصوری نے دوحہ میں امن معاہدہ کو بھارت کیلئے پیغام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مایوسی صرف اسے ہوگی البتہ اب ذمہ داری افغان حکومت پر ہے اگر کچھ نہ ہوتا تو بدتر ہوتا لیکن اگر ذمہ داری کا احساس ہوا ہے تو یہ نظر بھی آنا چاہئے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ دوچار روز کی بات نہیں یہ سلسلہ چار سال سے جاری ہے ۔ پاکستان کی برداشت کی داد بنتی ہے بہت صبر کیا لیکن اب برداشت جواب دے رہی اورانہیں بتایا کہ ہم کمزور اور مجبور نہیں۔ مسلح افواج اپنے مورال پر کھڑی ہوتی ہے ان کے افسر اور جوان ان کی طاقت ہوتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ ہمارے افسر اور جوان شہید ہوتے رہیں اور ہم خاموش رہیں۔ لہٰذا فوج نے بھی اپنا آپ دکھا دیا ہے اور پاکستان نے نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا اور جو دہشت گردی کرے گا اور جہاں سے دہشت گردی ہوگی جوابدہی بھی ہوگی او رجواب بھی ملے گا۔