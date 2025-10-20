صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس میں خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل،ملزم پولیس اہلکار گرفتار

  • پاکستان
کالا شاہ کاکو(نا مہ نگار)تھانہ صدر مریدکے پولیس نے چلتی مسافر بس میں خاتون کو ہراساں کرنے والے ہائی وے پٹرولنگ پولیس اہلکار کیخلاف مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کر لیا ۔

بتایا گیا ہے کہ مریدکے میں جی ٹی روڈ پر لا ء اینڈ آرڈر ڈیوٹی کیلئے تعینات پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس سرگودھا کے اہلکار عدیل احمدنے مریدکے سے گوجرانوالہ جاتے ہوئے  مسافر بس میں ایک خاتون کو ہراساں کیا ،ایک مسافر نے ویڈیوبنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی جو وائرل ہو گئی ،مریدکے پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے ۔ وزیر اعلی ٰپنجاب مریم نواز نے مریدکے پولیس کو شاباش دیتے ہوئے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے ۔

