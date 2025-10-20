صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 محکمے سموگ ، فضائی آلودگی کیخلاف ملٹی سیکٹورل آپریشن میں مصروف ہیں:مریم اورنگزیب

  • پاکستان
لاہور (صباح نیوز)سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ سموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف پنجاب حکومت کے مسلسل اقدامات، کوششوں اور عوامی تعاون کے باعث لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کنٹرول میں رہا ہے ۔

وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت کے 9 محکمے سموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف مربوط اور بھرپور ملٹی سیکٹورل آپریشن میں مصروف عمل ہیں، انوائرنمنٹ پروٹیکشن فورس اور تمام متعلقہ محکمے فیلڈ میں فعال ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے بھٹوں کی نگرانی اور لائیو رپورٹنگ جاری ہے ۔ 

