حکومت گوشت کی برآمدات میں اضافہ، نئی منڈیوں تک رسائی کیلئے عملی اقدامات کر رہی ،ہارون اختر خان

لاہور (اے پی پی) وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ حکومت گوشت کی برآمدات میں اضافہ اور نئی منڈیوں تک رسائی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔

پاکستانی گوشت معیار اور ذائقے کے اعتبار سے دنیا بھر میں مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے گزشتہ روز یہاں گوشت کی ملائیشیا برآمد سے متعلق مسائل و رکاوٹوں کے حل کے لیے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں سیکرٹری صنعت و پیداوار سیف انجم کے علاوہ متعلقہ سرکاری محکموں، گوشت برآمد کنندگان اور نجی شعبے کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران گوشت کی ملائیشیا سمیت دیگر ممالک کو برآمدات میں درپیش چیلنجز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ۔

