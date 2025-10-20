پنجاب میں بلدیاتی نظام کو فعال بنایا جائے :ندیم افضل چن
پیپلزپارٹی اتحاد توڑنے والی جماعت نہیں،ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہم حکومت سے وزارت نہیں چاہتے ، صرف اعتماد میں لیا جائے :گفتگو
اسلام آباد (آن لائن)پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اتحاد توڑنے والی جماعت نہیں رہی بلکہ ہمیشہ ملک اور عوام کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیا ، اب وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر پنجاب میں بلدیاتی نظام کو فعال بنایا جائے ۔ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ندیم افضل چن نے مزید کہا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی)کا اجلاس ایک ماہ بعد دوبارہ بلایا جائے گا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر مزید مشاورت کی جائے گی،پیپلز پارٹی صرف عزت اور عوام کیلئے ریلیف مانگتی ہے ، ہم حکومت سے کوئی وزارت نہیں چاہتے ، صرف یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی سازی کے عمل میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت کو ضرورت پیش آئی تو بلاول بھٹو زرداری کو سربراہ بنا کر بین الاقوامی سطح پر بھیجا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ وہی اعتماد اور جذبہ برقرار رکھا جائے ۔ پیپلز پارٹی رہنما نے مزید کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ قومی بحرانوں میں حکومت کا ساتھ دیا ہے ، ملکی استحکام صرف تب ممکن ہے جب فیصلے مشاورت اور قومی اتفاقِ رائے سے کیے جائیں۔