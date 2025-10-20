صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات:کیس لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا

  • پاکستان
بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات:کیس لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )اسلام آباد ہائیکورٹ نے ایک قیدی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست پر جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ، عدالت نے کیس لارجر بینچ میں مقرر کرنے کیلئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔

جسٹس اعظم خان نے 2 صفحات کے تحریری حکم نامہ میں کہا عدالت کو بتایا گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے کیسز کی سماعت لارجر بینچ کر رہا ، یہ کیس بھی لارجر بینچ میں ہی بھجوا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

ایسے لڑکے سے شادی کرونگی جو آزادی دے : زوہا توقیر

اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح

علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

طبلہ نواز افضل عباس اور داؤود سندھو نے لاہور جاز انسیبل جوائن کر لیا

ایما سٹون کی نئی فلم مفت میں دکھانے کی مشروط پیشکش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak