بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات:کیس لارجر بینچ کیلئے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )اسلام آباد ہائیکورٹ نے ایک قیدی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست پر جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ، عدالت نے کیس لارجر بینچ میں مقرر کرنے کیلئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔
جسٹس اعظم خان نے 2 صفحات کے تحریری حکم نامہ میں کہا عدالت کو بتایا گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے کیسز کی سماعت لارجر بینچ کر رہا ، یہ کیس بھی لارجر بینچ میں ہی بھجوا رہے ہیں۔