صوبے وفاق کی ہدایت کے بغیر کسانوں کو امدادی قیمت نہیں دے سکتے :سندھ حکومت
کراچی (خبر ایجنسیاں) سندھ حکومت نے وفاق سے ملکی سطح پر گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنیکا مطالبہ کردیا ۔
وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث صوبائی حکومتیں وفاق کی ہدایت کے بغیر کسانوں کو امدادی قیمت نہیں دے سکتیں،گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے کسان شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ایک بیان میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاق گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4 ہزار 200 روپے فی من مقرر کرنیکا اعلان کرے ۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی گزشتہ روز گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے ۔صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ اگر کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو وہ گندم کی کاشت چھوڑ کر دیگر فصلوں کی طرف جاسکتے ہیں،جس سے ملک میں غذائی بحران پیدا ہوسکتا ہے ۔