دوحا معاہدے پرعملدرآمد بھارت کیلئے بری خبر :حسن عسکری
افغانستان سے دہشتگردی نہیں ہو گی:سلمان غنی ، بات چیت ہونی چاہئے :عثمان شامی مذاکرات کے بعد ن لیگ کا بیانیہ کا اڑ گیا ہے :خواجہ عمران رضا ،تھنک ٹینک میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جو دوحا معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیل کا ہم کو پتا نہیں ہے ،لہذا یہ ہم کہہ نہیں سکتے یہ جو جھگڑا ہے اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا، یہ اچھی بات ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے ،پاکستان کیلئے بہتر یہی ہے کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سے جھگڑا کم ہو ، لڑائی جھگڑے کیلئے بھارت کافی ہے ،جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا ہے اور اس پر عمل ہوجاتاہے تو بھارت کیلئے اچھی خبر نہیں ہے ، تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ اس میں قطر، ترکیے کا دباؤ تھا،سب سے اہم دباؤ یہ تھا کہ ہماری پاک فوج نے جس طرح افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کوموثر جواب دیا ہے ،انہیں یہ بتادیا کہ آ پ کے ٹھکانے جہاں ہیں ہم کو علم ہے ۔افغان طالبان نے یہ یقین دہانی توکرادی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کیلئے استعمال نہیں ہو گی، قطر گارنٹر ہے ،اب افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کیلئے استعمال نہیں ہو گی۔
تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا کہ دہشت گردوں ،خاص کر فتنہ الخوارج کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہئیں، افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے ، یہ ہمارا برادر ملک ہے ، ان سے بات چیت کرنی چاہئے ۔ ترکیے ، تین چار عرب ممالک کے علاوہ افغان طالبان کا پوری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے ،افغانستان سے دراندازی ہوتی رہی تو ان چار ممالک کی ہمدردیاں ختم ہوجائیں گی ۔تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے جنگ بندی معاہدہ کے مستقبل کے بارے رائے نہیں دے سکتا، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان سے مسلسل خراب رہیں،دوحا مذاکرات سے ن لیگ کا بیانیہ اڑ گیا ہے ، پی ٹی آئی، عمران خان کا بیانیہ درست ثابت ہوا،عمران خان نے یہی کہاتھاکہ میں دہشت گردی کے خلاف ہوں، حکومت افغان طالبان سے بات کرے ،آج ہم نے ان سے بات کی۔