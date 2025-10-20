پختونخوا میں دہشتگردوں کیخلاف آپریشن ناگزیر :گورنر کنڈی
فیصل کریم کی محسن نقوی سے ملاقات،پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پرگفتگو بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونگے ، وزیر داخلہ
پشاور(این این آئی)گورنرخیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اتوار کے روز لاہور میں انکی رہائشگاہ پر ملاقات کی۔ملاقات میں خیبرپختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، دہشتگردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبہ کے مختلف اضلاع میں فتنہ الخوارج کیخلاف جاری آپریشن، پاک افغان موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ملاقات میں خیبرپختونخوا میں پائیدار امن کے قیام کیلئے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کیخلاف مؤثر کارروائیوں پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔اس موقع پر گورنرفیصل کنڈی نے کہا خیبرپختونخوا کی ترقی و خوشحالی کیلئے قیام امن، دہشتگردوں کیخلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن ناگزیر ہے ۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونگے ، دہشتگردی کیخلاف جنگ میں خیبرپختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔