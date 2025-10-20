صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ اور پنجاب کے گورنرز میں اہم ملاقات

  • پاکستان
کراچی (این این آئی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں اہم ملاقات کی ، جس میں بین الصوبائی تعاون، ترقیاتی امور اور قومی یکجہتی جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران دونوں گورنرز نے پاک افغان سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قومی سلامتی کے لیے یکجہتی اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ضمن میں قطر کی ثالثی سے ہونے والے حالیہ جنگ بندی معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی گئی کہ یہ اقدام خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرے گا۔ گورنر پنجاب نے گورنر سندھ کے تحت جاری عوامی فلاحی منصوبوں کو قابل ستائش قرار دیا۔

