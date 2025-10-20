صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایگزیکٹوڈائریکٹر ایچ ای سی کی تعیناتی، 17امیدوار شارٹ لسٹ

خالی پوسٹ ُپر کرنے کیلئے متعلقہ کمیٹی نے 74 درخواستوں کی جانچ پڑتال کی فہرست تیار ، انٹرویو رواں ہفتے لیے جا نے کا امکان ہے ، ذرائع ہا ئیر ایجوکیشن کمیشن

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی خالی اسامی پر کرنے کے لئے امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ مکمل کرلی گئی ہے ۔امیدواروں کے انٹرویوز رواں ہفتے متو قع ہیں، کمیشن ذرائع کے مطابق ای ڈی کے عہدے کے لیے مجمومی طور پر 74 درخواستیں موصول ہوئیں جن کی جانچ پڑتال قائم کردہ کمیٹی نے کی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے بغیر کسی مؤثر سکیل کے سکورنگ کی بنیاد پر امیدواروں کی فہرست تیار کی ہے جس میں 20 نمبر قابلیت، 20 نمبر لیڈر شپ، 30 نمبر تعلیمی شعبے میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے علم کے استعمال کے تجربے کے لیے جبکہ صنعت، اقتصادیات اور سماجی شعبے میں سینئر مینجمنٹ کے تجربے کے لیے 30 نمبر دئیے ہیں۔ ای ڈی کیلئے جن امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ان میں روبینہ فاروق، محمد طفیل، عطا اللہ شاہ، مظہر سعید، مدد علی شاہ، سید سہیل اصغر، ہما بقائی ، سلمان طاہر، سید ہ ضیا بتول، ظہور احمد بازئی، قیصر عباس، زاہد حسین کھنڈ، محمد علی شیخ، رضا چو ہان، جہاں بخت، خالد محمود عراقی اور ذکریا ذاکرشامل ہیں۔

