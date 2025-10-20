دوحا امن معاہدہ تناؤ کی صورتحال میں بڑی پیش رفت
کابل حکومت کے دہشتگردی کیخلاف عملی اقدامات خطے کیلئے گیم چینجر ہوسکتے عالمی و علاقائی قوتوں کے باعث معاہدے کی ناکامی کے امکانات کم ہیں:ماہرین
(تجزیہ:سلمان غنی)
دوحا میں پاک افغان مذاکرات اور اس میں دہشت گردی کے سدباب پر اتفاق کو تناؤ کی صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ، جس کے تحت پاکستان کی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا اور دونوں ممالک اس حوالہ سے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے ۔ افغانستان کے طرز عمل پر سخت موقف کے حامل وزیردفاع خواجہ محمد آصف کی جانب سے مذکورہ معاہدہ کی تصدیق کو سنجیدہ قرار دیا جا رہاہے اور خود خواجہ آصف اس ضمن میں قطر اور ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں ،جبکہ دوسری جانب افغان ترجمان ذبیح اﷲ مجاہد کے مطابق معاہدہ کے مطابق دونوں فریقین نے امن، باہمی احترام اور مضبوط و تعمیری ہمسایہ تعلقات کے فروغ کے عزم کی تجدید کی ہے ، لہٰذا مذکورہ معاہدہ، اس پر ہونے والے اتفاق رائے اور دہشت گردی کے خاتمہ کے عزم کا تجزیہ ضروری ہے کہ معاہدہ پر عملدرآمد ممکن ہوگا۔
جہاں تک ہنگامی بنیادوں پر مذاکرات اور اس کی نتیجہ خیزی کا سوال ہے تو اس کے پس منظر میں پاکستان کے دوست خصوصاً مسلم ممالک قطر ، سعودی عرب، ترکیہ، چین شامل ہیں جو مذکورہ صورتحال کو خطہ میں امن کے حوالہ سے خطرناک سمجھتے ہیں اور انہوں نے فریقین کو بات چیت پر آمادہ کیا ،پاکستان نے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے سیز فائر کیا، دوستوں کی اپیل کو احترام دیا اور انہیں باور کرا یا کہ اب ہمارے ہاں سے ان کیلئے کوئی لچک نہیں، ہم نے اپنی سرزمین پر دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا اور افغانوں کو اب اپنی سرزمین پر واپس جانا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تناؤ کی اس سطح پر مذاکراتی عمل اور اس کے نتیجہ میں ہونے والا معاہدہ ایک اچھی پیش رفت سہی مگر صورتحال کو نارمل حالات میں لانے میں وقت لگے گا ۔ ویسے بھی اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پاک افغان تناؤ کے عمل سے خود افغانستان کی مشکلات بہت بڑھ گئیں اور تجارت کی بندش سے افغانستان پر اثرات تشویشناک نظر آئے لہٰذا اب اس معاہدہ کے بعد تجارت اور ٹرانزٹ میں بہتری آئے گی۔
دہشت گردی کے خاتمہ پر اتفاق رائے تو ہوا ہے مگر نتیجہ خیز تب ہوگا جب کابل حکومت اپنے وعدوں پر عملی اقدامات کرے گی ۔ اگر کابل حکومت واقعی دہشت گرد گروہوں کے خاتمہ کیلئے عملی اقدامات کرتی ہے تو پورے خطے کیلئے گیم چینجر ہوسکتا ہے اور یہ استحکام صرف پاکستان کیلئے نہیں بلکہ خود افغانستان کے استحکام کی کنجی ہوگی ۔ اگر اسلام آباد اور کابل ماضی کی خلیج کو اعتماد میں بدل لیں تو یہی اتفاق خطے میں نئے باب امن کا باعث بن سکتا ہے ، البتہ اس دفعہ ہونے والے معاہدے کی ناکامی کے امکانات اس لئے کم ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بعض عالمی و علاقائی قوتیں ہیں جو فریقین پر دباؤ برقرار رکھیں گی ۔