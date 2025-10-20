صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ حج سکیم: 22اکتوبر درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ

  • پاکستان
اسلام آباد (سید قیصر شاہ)پرائیویٹ حج سکیم کیلئے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 اکتوبر مقرر ہے ، یعنی آج سمیت صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں۔

 اس کے بعد نجی سکیم کے تحت کوئی نئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔دوسری جانب سرکاری حج سکیم کے تحت منتخب افراد کو 3 سے 10 نومبر کے دوران دوسری قسط جمع کرانا ہوگی، بصورت دیگر ان کا انتخاب منسوخ کر دیا جائے گا ، درخواست گزار دوسری قسط جمع کراتے وقت حج پیکیج میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کے بعدپیکیج میں رد و بدل نہیں ہوگا ۔

