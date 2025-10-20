صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کو چائے پلائی تھی، افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائینگے ، پاکستانی عوام

  • پاکستان
بھارت کو چائے پلائی تھی، افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائینگے ، پاکستانی عوام

اگر بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑیگا افغانوں پر بھروسہ نہیں کرسکتے ، شہریوں کا افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر ردِعمل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستانی عوام نے دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانیوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے ، ہم افغانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ، افغانوں نے پہلے بلا اشتعال جارحیت کی جب پاک فوج نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ مذاکرات کے پیچھے چھپ گئے ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو پاکستانی فوج، عوام اور مسلح افواج منہ توڑ جواب دیں گے ، پہلے بھارت کو جواب دیا گیا ہے ، اب اگر بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اُن نے کہا کہ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے ، ہم نے ہمیشہ افغانوں کے ساتھ بھائیوں والا سلوک رکھا مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو افواجِ پاکستان بھرپور جواب دیں گی۔ پاکستانی عوام اور فوج ایک صفحے پر ہیں، جب افغانستان کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا تو مدد و مفاہمت کے لیے ہاتھ پھیلانے لگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

ایسے لڑکے سے شادی کرونگی جو آزادی دے : زوہا توقیر

اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح

علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

طبلہ نواز افضل عباس اور داؤود سندھو نے لاہور جاز انسیبل جوائن کر لیا

ایما سٹون کی نئی فلم مفت میں دکھانے کی مشروط پیشکش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak