بھارت کو چائے پلائی تھی، افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائینگے ، پاکستانی عوام
اگر بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑیگا افغانوں پر بھروسہ نہیں کرسکتے ، شہریوں کا افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر ردِعمل
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستانی عوام نے دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانیوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے ، ہم افغانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ، افغانوں نے پہلے بلا اشتعال جارحیت کی جب پاک فوج نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ مذاکرات کے پیچھے چھپ گئے ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو پاکستانی فوج، عوام اور مسلح افواج منہ توڑ جواب دیں گے ، پہلے بھارت کو جواب دیا گیا ہے ، اب اگر بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اُن نے کہا کہ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے ، ہم نے ہمیشہ افغانوں کے ساتھ بھائیوں والا سلوک رکھا مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو افواجِ پاکستان بھرپور جواب دیں گی۔ پاکستانی عوام اور فوج ایک صفحے پر ہیں، جب افغانستان کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا تو مدد و مفاہمت کے لیے ہاتھ پھیلانے لگے ۔