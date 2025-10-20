بلوچستان میں دہشتگردی، تھانہ نذر آتش، ایم پی اے کا بھائی قتل
بولان میں لیویز تھانے پر دستی بم سے حملہ ، پنجگور میں ممبر اسمبلی کا بھائی نشانہ بنا
نصیر آباد،پنجگور، قلعہ عبداللہ (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک )بلوچستان میں دہشتگردی، تھانہ نذر آتش،ایم پی اے کا بھائی قتل،ضلع نصیر آباد کے علاقے بولان میں لیویز تھانے پر نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے ۔ لیویز ذرائع نے بتایا کہ حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا، ملزم سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے ۔ نا معلوم افراد نے لیویز تھانے کو آگ بھی لگا دی۔ پنجگور کے علاقے چتکان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن بلوچستان اسمبلی میر رحمت صالح کا چھوٹا بھائی جاں بحق ہوگیا ۔پولیس کے مطابق اتوار کو ولید صالح کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گھر جارہے تھے ،ملزم دو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ۔علاوہ ازیں قلعہ عبداللہ میں گھر میں دستی بم پھٹنے سے دو بچوں سمیت تین افراد زخمی ہوگئے ۔