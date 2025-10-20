خیبر پختونخوا :دہشت گردی کی روک تھام کیلئے سنائپر سکواڈ تیار
ایلیٹ فورس کا سنائپر سکواڈ قبائلی علاقوں اور دیگر حساس مقامات پر تعینات ہوگا سکواڈ دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن فورس کے طور پر کردار ادا کریگا ،پولیس حکام
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )خیبر پختونخوا پولیس نے بڑھتی دہشت گردی کے خدشات کے پیشِ نظر اپنی تاریخ کا پہلا سنائپر سکواڈ تشکیل دے دیا ،سینٹرل پولیس آفس کے مطابق یہ سکواڈ ایلیٹ فورس کا حصہ ہوگا اور اسے جدید ا سلحہ ، تربیت اور خصوصی آلات سے لیس کیا گیا ہے ،پولیس حکام کے مطابق، سنائپر سکواڈ کو تین ماہ کی تربیت دی گئی ہے جس میں طویل فاصلے پر نشانہ بازی، پوشیدہ دشمن کی شناخت اور مشکل جغرافیائی علاقوں میں کارروائی کی مہارت شامل ہے ۔پولیس کے مطابق ابتدائی مرحلے میں سنائپر سکواڈ کو صوبے کے جنوبی اضلاع، ملاکنڈ ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا، جہاں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف آپریشن جاری ہیں۔سینٹرل پولیس آفس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پولیس کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور مشکل جغرافیائی حالات میں کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے ۔حکام کے مطابق یہ سکواڈ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن فورس کے طور پر کردار ادا کرے گا اور خیبر پختونخوا پولیس کی صلاحیتوں میں ایک نیا باب ثابت ہوگا۔