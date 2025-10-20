انسدادِ پولیو مہم ختم،4کروڑ 37لاکھ سے زائدبچے مستفید
جنوبی خیبرپختونخوا میں پولیو مہم آج سے شروع کی جائے گی :نیشنل ای او سی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)ملک کے 159اضلاع میں قومی انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہوگئی ، نیشنل ای او سی کے مطابق قومی پولیو مہم کے دوران 6روز میں 4کروڑ 37لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ، پنجاب میں 2 کروڑ 30لاکھ سے زائد ،سندھ میں 1کروڑ 4لاکھ سے زائد ،خیبر پختونخوا میں 61لاکھ 67ہزار سے زائد ،بلوچستان میں 25لاکھ 84ہزار،اسلام آباد میں 4 لاکھ 66 ہزار سے زائد، گلگت بلتستان میں تقریباً 2 لاکھ 94 ہزار ،آزاد جموں و کشمیر میں 7 لاکھ 33 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ،