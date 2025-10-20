لاجز آتشزدگی ، لیگی ایم این اے کا دوست جھلس گیا ، ہسپتال منتقل
آگ ایچ بلاک فلیٹ نمبر 310میں لگی ، اظہر قیوم ناہرا موجود نہیں تھے ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ، وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات جاری
اسلام آباد(آن لائن)اسلام آباد پارلیمنٹ لاجز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ،آگ ایچ بلاک فلیٹ نمبر 310میں لگی۔فلیٹ میں موجود ایم این اے کے دوست کا چہرہ جھلس گیاجس پر انہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔یہ فلیٹ ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی اظہر قیوم ناہرا کا ہے ۔آتشز دگی کے موقع پر ایم این اے موجود نہیں تھے ، ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ، فلیٹ کو شدید نقصان پہنچا ،آتشزدگی کی وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات جاری ہیں۔