فضائی آلودگی پرقابوپانے کیلئے تحفظ ماحولیات کا پلان تیار

سرکاری گاڑیوں کیلئے سو فیصد نیشنل انوائرومنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ لازمی قرار اسلام آباد کو صاف اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کا ماڈل شہر بنایا جائیگا:ترجمان

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان ماحولیاتی ادارہ برائے تحفظ ماحولیات نے وفاقی دارالحکومت میں فضائی آلودگی اور سموگ پر قابو پانے کے لیے ایک جامع وہیکلز ایمیشن کنٹرول ایکشن پلان متعارف کرادیا ہے ، وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی رابطہ کاری کے میڈیا ترجمان سلیم شیخ نے بتایا کہ منصوبے میں گاڑیوں کے اخراج کو کم کرنے ، صاف ایندھن کے استعمال اور برقی گاڑیوں کے فروغ کے لیے قلیل المدتی اور طویل المدتی اقدامات شامل ہیں۔ترجماننے کہا کہ گاڑیوں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں کی وجہ سے اسلام آباد میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے ،تمام سرکاری گاڑیوں کے لیے سو فیصد نیشنل انوائرومنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ لازمی قرار دی گئی ہے جبکہ نجی و تجارتی گاڑیوں کے لیے تھرڈ پارٹی اخراج ٹیسٹنگ شروع کی جائے گی، ترجمان نے کہا پٹرول گاڑیوں میں کیٹالٹک کنورٹرز لازمی ہوں گے ۔ ترجمان نے کہااسلام آباد کو صاف اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کا ماڈل شہر بنایا جائیگا۔

