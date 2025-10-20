سالانہ مینٹیننس پلان تکمیل میں تاخیر،NHAکی کمیٹی تشکیل
این ایچ اے نے تاخیر کی وجوہات جاننے کیلئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی مین پاور میں اضافہ، روڈ نیٹ ورک سروے کیلئے سفارشات پیش کرے گی
اسلام آباد (ایس ایم زمان )نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )نے گزشتہ پانچ سال 2019 تا 2023 سالانہ مینٹیننس پلان کی تکمیل میں تاخیر کے خاتمے کیلئے سفارشات تیار کرنے کیلئے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔ این ایچ اے نے مذکورہ کمیٹی سالانہ مینٹیننس پلان 2019تا 2023 کی تکمیل میں تاخیر پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات پر تشکیل دی ہے ، این ایچ اے نے سالانہ مینٹیننس پلان 2019 تا 2023 کی تکمیل میں تاخیر کی وجوہات جاننے اور مستقبل میں تاخیر سے بچنے کیلئے سفارشات پیش کرنے کیلئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی ،کمیٹی نے سالانہ مینٹیننس پلان کی تکمیل میں تاخیر افسران کی تربیت ،اہلیت ، مشینری کی کمی ،ہیومن ریسویس کی کمی سمیت دیگر وجوہات قرار دی تھیں ، ممبر پراجیکٹس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے ، کمیٹی کے دیگر ممبران میں ممبر پلاننگ، ممبر انجینئرنگ کوآرڈینیشن، ممبر زون مغرب، ممبر زون سنٹرل، جنرل منیجر آر اے ایم ڈی، جنرل منیجر ایم اینڈ آئی ہوگے ، کمیٹی مین پاور میں اضافہ، روڈ نیٹ ورک کے سروے ، متعلقہ افسروں کی تربیت، روڈ کنسٹرکشن کیلئے مشینری کی تعداد میں اضافہ کے حوالے سے تجاویز و سفارشات پیش کرے گی۔