صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ مینٹیننس پلان تکمیل میں تاخیر،NHAکی کمیٹی تشکیل

  • پاکستان
سالانہ مینٹیننس پلان تکمیل میں تاخیر،NHAکی کمیٹی تشکیل

این ایچ اے نے تاخیر کی وجوہات جاننے کیلئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی مین پاور میں اضافہ، روڈ نیٹ ورک سروے کیلئے سفارشات پیش کرے گی

اسلام آباد (ایس ایم زمان )نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )نے گزشتہ پانچ سال 2019 تا 2023 سالانہ مینٹیننس پلان کی تکمیل میں تاخیر کے خاتمے کیلئے سفارشات تیار کرنے کیلئے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔ این ایچ اے نے مذکورہ کمیٹی سالانہ مینٹیننس پلان 2019تا 2023 کی تکمیل میں تاخیر پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات پر تشکیل دی ہے ، این ایچ اے نے سالانہ مینٹیننس پلان 2019 تا 2023 کی تکمیل میں تاخیر کی وجوہات جاننے اور مستقبل میں تاخیر سے بچنے کیلئے سفارشات پیش کرنے کیلئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی ،کمیٹی نے سالانہ مینٹیننس پلان کی تکمیل میں تاخیر افسران کی تربیت ،اہلیت ، مشینری کی کمی ،ہیومن ریسویس کی کمی سمیت دیگر وجوہات قرار دی تھیں ، ممبر پراجیکٹس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے ، کمیٹی کے دیگر ممبران میں ممبر پلاننگ، ممبر انجینئرنگ کوآرڈینیشن، ممبر زون مغرب، ممبر زون سنٹرل، جنرل منیجر آر اے ایم ڈی، جنرل منیجر ایم اینڈ آئی ہوگے ، کمیٹی مین پاور میں اضافہ، روڈ نیٹ ورک کے سروے ، متعلقہ افسروں کی تربیت، روڈ کنسٹرکشن کیلئے مشینری کی تعداد میں اضافہ کے حوالے سے تجاویز و سفارشات پیش کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak