موسمیاتی تبدیلیاں قومی غذائی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ ،ڈاکٹر توقیر
2030 تک موسمیاتی موافقت کیلئے سالانہ 7سے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے موسمیاتی فنڈز کی راہ میں بڑی رکاوٹ بیوروکریسی ہے ،روم واٹر ڈائیلاگ سے خطاب
اسلام آباد (اے پی پی)وزیراعظم کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر سید توقیر شاہ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا دنیا کا پانچواں ملک ہے ، موسمیاتی تبدیلیاں قومی غذائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔2030 تک موسمیاتی موافقت کیلئے ملک کو سالانہ 7 سے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے ۔ موسمیاتی فنڈز کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی ہے ، فنڈز کی کمی نہیں۔عالمی موسمیاتی مالیاتی ادارے کے زیر اہتمام ’’روم واٹر ڈائیلاگ‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیک وقت موسمیاتی اور آبی بحرانوں کا سامنا ہے ، جبکہ پانی کی قلت ایک وجودی چیلنج کی شکل اختیار کر چکی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین کلائمیٹ فنڈ میں منصوبوں کی منظوری کے لیے اوسطاً 24 ماہ جبکہ پہلی ترسیل میں 9 سے 18 ماہ لگ جاتے ہیں جس سے ترقی پذیر ممالک کے موسمیاتی منصوبے تاخیر کا شکار رہتے ہیں۔