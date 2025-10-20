ہری پور:باراتیوں کی بس کو حادثہ،4خواتین،ایک بچہ جاں بحق47زخمی
بریک فیل ہونے پرڈرائیور نے بس کھائی میں گرنے سے بچانے کیلئے پہاڑی سے ٹکرا دی،زخمی ٹراماسنٹرمنتقل،متعددایبٹ آبادریفر
ہری پور(دنیا نیوز) خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں باراتیوں کی گاڑی حادثے کا شکار ہونے سے 4 خواتین اور ایک بچہ جاں بحق، 47افرادزخمی ہوگئے ،پولیس کے مطابق حادثہ تھانہ خان پور کی حدود میں پیش آیا ، جہاں باراتیوں کی بس بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کا شکار ہوگئی،پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور نے بس کو کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے پہاڑی سے ٹکرا دیا، حادثے میں 4خواتین اور ایک بچہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ، جبکہ 47افراد زخمی ہوگئے جن میں بچے ، مرد اور خواتین شامل ہیں،دوسری جانب مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے تمام زخمیوں کو فوری طور پر ٹراما سنٹر منتقل کیا گیا، جہاں سے متعدد افراد تشویشناک حالت کے باعث ایبٹ آباد ریفر کر دیئے گئے ،علاوہ ازیں حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں۔