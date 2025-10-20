صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہری پور:باراتیوں کی بس کو حادثہ،4خواتین،ایک بچہ جاں بحق47زخمی

  • پاکستان
ہری پور:باراتیوں کی بس کو حادثہ،4خواتین،ایک بچہ جاں بحق47زخمی

بریک فیل ہونے پرڈرائیور نے بس کھائی میں گرنے سے بچانے کیلئے پہاڑی سے ٹکرا دی،زخمی ٹراماسنٹرمنتقل،متعددایبٹ آبادریفر

ہری پور(دنیا نیوز) خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں باراتیوں کی گاڑی حادثے کا شکار ہونے سے 4 خواتین اور ایک بچہ جاں بحق، 47افرادزخمی ہوگئے ،پولیس کے مطابق حادثہ تھانہ خان پور کی حدود میں پیش آیا ، جہاں باراتیوں کی بس بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کا شکار ہوگئی،پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور نے بس کو کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے پہاڑی سے ٹکرا دیا، حادثے میں 4خواتین اور ایک بچہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ، جبکہ 47افراد زخمی ہوگئے جن میں بچے ، مرد اور خواتین شامل ہیں،دوسری جانب مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے تمام زخمیوں کو فوری طور پر ٹراما سنٹر منتقل کیا گیا، جہاں سے متعدد افراد تشویشناک حالت کے باعث ایبٹ آباد ریفر کر دیئے گئے ،علاوہ ازیں حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak