جنگ بندی دراندازی روکنے سے مشروط : افغانستان سے کوئی بھی کارروائی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تمام تر صورتحال اس ایک شق پر منحصر : وزیر دفاع
دونوں ملکوں نے دہشتگردی کے خاتمے پر اتفاق کیا، افغانستان کے بھارت یا کسی اور ملک کیساتھ تعلقات سے کوئی لینا دینا ہے نہ امریکی ایما پر کابل حکومت کی تبدیلی کی کوشش کر رہے امید ہے اب امن لوٹے گا،ہمارا معاہدہ افغان طالبان سے ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں،جن سے بات کرنے کا عمران خان کہتے ہیں، ان سے کبھی بات نہیں کرینگے ، خواجہ آصف کے انٹرویوز
اسلام آباد (رائٹرز،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے اسلام آباد اور کابل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ اس بات سے مشروط ہے کہ افغان طالبان پاکستان پر اپنی سرزمین سے حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو قابو میں رکھیں اور دراندازی سے روکیں۔ پیر کو برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا افغانستان سے ہونے والی کوئی بھی کارروائی اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گی۔ تمام تر صورتحال اس ایک شق پر منحصر ہے ۔خواجہ آصف نے کہا پاکستان، افغانستان، ترکیہ اور قطر کے درمیان دستخط شدہ تحریری معاہدے میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کوئی سرحدی دراندازی نہیں ہوگی۔انہوں نے کہا جب تک اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جنگ بندی نافذ العمل رہے گی۔وزیر دفاع نے کہا کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) افغانستان سے طالبان کی ملی بھگت سے پاکستان پر حملے کرتی رہی ہے ۔خواجہ آصف نے کہا ہماری سرزمین پر حملے ہو رہے تھے ، اس لیے ہم نے جواب میں وہی کیا،وہ کابل میں ہیں، وہ ہر جگہ ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوں گے ، ہم ان پر حملہ کریں گے ۔ کابل کوئی نو گو ایریا نہیں ہے ۔علاوہ ازیں الجزیرہ کو انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے ، دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خاتمے پر اتفاق کیا، امن اور اچھے تعلقات کی امید ہے۔
خواجہ آصف نے کہا معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے ، گزشتہ ہفتے دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا تھا۔انہوں نے یہ بھی کہا مذاکرات میں دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے ، دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کیلئے سنجیدہ کوششیں کریں گے ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔انہوں نے بتایا افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا دہشتگردی ہی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے ، جسے اب قابو میں لایا جائے گا۔خواجہ آصف نے کہا ہم نے گزشتہ برسوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے ، امید ہے کہ اب امن لوٹے گا اور پاکستان و افغانستان کے تعلقات معمول پر آجائیں گے ۔تعلقات معمول پر آنے پر پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی دوبارہ شروع ہوگی اور افغانستان پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کر سکے گا، جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور کاغذات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں گے ۔انہوں نے کہا خدشات کے خاتمے کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے ، ہمیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دیکھنا ہو گا کہ معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے ۔ انڈپینڈنٹ اردو کے مطابق خواجہ آصف نے پیر کو افغانستان کے ان الزامات کو مسترد کر دیا جن کے مطابق اسلام آباد امریکا کے ایما پر کابل میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے ۔ انہوں نے اس دعوے کو ‘فضول’’ قرار دیا۔
عرب نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کابل حکومت کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مکمل فضول بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہم ایسا کیوں کریں گے ؟ ہم پہلے ہی افغان امور میں کافی ملوث رہے ہیں۔انہوں نے کہا گزشتہ چار یا پانچ دہائیوں سے ہم کافی بھگت چکے ہیں۔ ہم اب دور رہنا چاہتے ہیں اور ایک مہذب ہمسائے کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔خواجہ آصف نے یہ خیال بھی رد کر دیا کہ واشنگٹن طالبان حکومت کو گرانے کی سازش کر رہا ہے ۔ اگر وہ سمجھتے ہیں امریکا وہاں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے تو میری عاجزانہ رائے میں ان کے امریکا کے ساتھ پہلے ہی آرام دہ تعلقات ہیں۔انہوں نے کہا پاکستان کا افغانستان کے بھارت یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات سے کوئی لینا دینا نہیں ، پاکستان کو افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں جب تک وہ پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ نہ بنیں۔انہوں نے کہا وہ انڈیا سے اتحاد کریں، معاہدہ کریں، تجارت کریں، جو چاہیں کریں، یہ ان کا معاملہ ہے ، ہمارا نہیں۔
ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے پر دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے ، ہمارا معاہدہ افغان طالبان کے ساتھ ہوا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں۔انہوں نے کہا قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں معاہدہ ہوا ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو برادر ممالک سے پوچھا جائے گا، ترکیہ اور قطر کا افغان طالبان پر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے ۔وزیر دفاع نے بتایا پاک افغان مذاکرات میں کوئی تلخی نہیں تھی ۔خواجہ آصف نے کہا ثبوت موجود ہیں کہ دہشتگردوں کو افغانستان کے اندر سے احکامات ملتے ہیں اور ٹی ٹی پی کی قیادت بھی وہیں مقیم ہے ۔انہوں نے کہا مستقبل کی اصل تصویر مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے بعد سامنے آئے گی، افغان طالبان رجیم نے ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کرلیا ہے ۔وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا جن سے بات کرنے کا عمران خان کہتے ہیں، ان سے ہم کبھی بات نہیں کریں گے ۔