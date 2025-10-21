وفاق کی گاڑیاں ناقص، پرانی، پولیس واپس کردے: وزیراعلیٰ پختونخوا، عالمی معیار کی گاڑیاں فراہم کیں : وزیرمملکت داخلہ
وفاقی حکومت کی غلط پالیسی سے دہشتگردی آئی، سیاسی ایف آئی آر میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جائیگا،عمران سے ملاقات کے بعد ہی وزارت داخلہ کیساتھ بیٹھیں گے ، سہیل آفریدی صوبائی حکومت نے پولیس کو دہشتگردوں کے رحم وکرم پر چھوڑدیا، نابالغ سوچ نے پولیس کیلئے خطرات بڑھادیئے ، وفاق 600ارب خیبرپختونخواحکومت کو دے چکا : طلال چودھری
پشاور، اسلام آباد (ذیشان کاکاخیل، مانیٹرنگ ڈیسک، اپنے نامہ نگار سے ، نیوز ایجنسیاں) وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہیں وہ ناقص اور پرانی ہیں، یہ خیبرپختونخوا پولیس کی تضحیک ہے ، پولیس ان گاڑیوں کو واپس کر دے ۔گزشتہ عام انتخابات میں جن سرکاری افسروں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی،جب کہ عوام کا ساتھ دینے والے سرکاری حکام کو ایوارڈز دیئے جائیں گے ،سیاسی ایف آئی آر میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلا باضابطہ اجلاس ہوا، جس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیشرفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں انسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا میں بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکا ڈالنے کی کوشش کی گئی، میں صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا۔کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے ،جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔انہوں نے کہا کہ اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، پارٹی ایجنڈے پر عملدرآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا، ان پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے.
وزیراعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا اپنا ایک مخصوص سیاسی کلچر ہے ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے ، امن و امان ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، جبکہ پولیس کو فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، تمام درکار وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کئے جائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو جدید آلات اور اسلحے سے لیس کیا جائے گا، ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشتگردی آئی ہے ،کسی بھی طالب علم پر ایف آئی آر درج نہ کی جائے ، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن پولیس کے خلاف عوامی شکایات بھی نہیں آنی چاہئیں۔خیبرپختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملنے نہ دیا گیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، بانی سے ملاقات کے بعد ہی وزارت داخلہ کے ساتھ بیٹھیں گے ۔ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے ، وزیراعظم کی جانب سے جو ایجنڈا آیا وہ امن و امان کے حوالے سے نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم خیبر پختونخوا کو دینے سے روکی ہوئی ہے ، وزیراعظم کے اجلاس میں گندم کا مسئلہ اٹھایا، افغان مہاجرین کے مسئلے پر ہمارا موقف واضح ہے ، میرے قائد نے مہاجرین کے حوالے سے پالیسی دی تھی، جو 40 یا 45 سال سے رہ رہے ہیں، انہیں باعزت طریقے سے واپس بھیجنا چاہئے ، افغان مہاجرین کی واپسی قومی پالیسی ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو جو تجاویز دیں اسے تسلیم کیا گیا، راتوں رات افغان مہاجرین کیمپ ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کیا گیا، صوبے کے حقوق کے لیے اپوزیشن کو ہمارا ساتھ دینا چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ وفاق کے ذمے صوبے کے 5 سو ارب روپے بقایا ہیں، دوحہ اور استنبول میں مذاکرات خوش آئند ہیں، مذاکرات کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں،ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جارہا اسی لیے کابینہ تاخیر کا شکار ہے ، اگر قائد سے ملنے نہیں دیا گیا تو میں چارسدہ اور خیبر کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا، میں کرک میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا،بعدازاں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر دو بجے تک ملتوی کردیا گیا۔
اسلام آباد (مانیٹر نگ ڈیسک )وزیرمملکت داخلہ طلال چودھری نے خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو بچگانہ اور افسوس ناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ نابالغ سوچ نے پولیس افسروں و جوانوں کے لیے خطرات بڑھادیئے ہیں،خیبرپختونخوا پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی۔ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ خیبرپختونخوا حکومت کو تمام وسائل فراہم کرنا چاہتی ہے تاکہ دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہوسکے ، ہم یہ ارادہ نہیں کررہے بلکہ عملی طور پر کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔
ہم اگر ایسی سوچ رکھنے والے وزیراعلیٰ سے عوام بھی سوال پوچھے کہ دہشت گرد تو جدید ہتھیاروں سے لیس ہوکر آئیں، ایسے میں اپنے افسروں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینا نالائقی نہیں ہے ۔وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ بہرحال دہشت گردی سے لڑنا اور دہشت گردوں کو جلد ختم کرنا ہے ، خیبرپختونخوا پولیس ہو یا کوئی ادارہ وفاق انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی ۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت 600 ارب روپے سے زیادہ خیبرپختونخواحکومت کو دے چکی ہے لیکن صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔خیبرپختونخوا کی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردارادا کررہے ہے ، بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کاتحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔