جولائی تا ستمبر تنخواہ داروں نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، گزشتہ سال کی نسبت 18 فیصد ادائیگی
پہلی سہ ماہی کے دوران تنخواہ دارملازمین نے گزشتہ مالی سال کی نسبت تقریبا ً20ارب روپے زائد ٹیکس جمع کرایا،گزشتہ سال تنخواہ دار طبقے سے 553ارب روپے ٹیکس ریونیوحاصل ہواتھا ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن گروتھ 12.5 فیصد تک محدود ، انکم ٹیکس کی مد میں 11فیصد، سیلز ٹیکس 13، ایف ای ڈی 26اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 13فیصد گروتھ ہوئی:دستاویزات شارٹ فال پورا کرنے کیلئے ایف بی آر سپرٹیکس کیسز کلیئرہونے پر 200ارب روپے ریکوری کیلئے پرامید ، سیلاب کے باعث ٹیکس نقصان کا نیا تخمینہ 60سے 70ارب روپے لگایا گیا:ذرائع
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)تنخواہ دار طبقے نے رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، مالی سال 2024-25 کی نسبت پہلے کوارٹر میں ملازمین نے 20 ارب روپے زائد ٹیکس ادا کیا ،گزشتہ مالی سال جولائی سے ستمبر تک تنخواہ دار طبقے نے 110 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ رواں مالی سال ملازمین نے تقریبا ً18 فیصد اضافی ٹیکس ادا کیا ۔گزشتہ مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے نے 553 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا۔ دستاویز کے مطابق پہلی سہ ماہی کے دوران ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن گروتھ مجموعی طور پر 12.5 فیصد تک محدود ہے ۔ دستاویز کے مطابق جولائی سے ستمبر کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 11 فیصد، سیلز ٹیکس میں 13 فیصد گروتھ، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 26 فیصد گروتھ اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 13 فیصد گروتھ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سیلاب کے باعث ٹیکس نقصان کا نیا تخمینہ 60 سے 70 ارب روپے لگایا گیا ہے ۔ حالیہ سیلاب کے باعث ملکی معیشت کو مجموعی طور پر 822 ارب روپے نقصان پہنچا ، سیلاب کے دوران سیالکوٹ سے بہاولپور تک ٹیکس آفسز کی کلیکشن آدھی سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔
پنجاب میں لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودھا سمیت 9 فیلڈ آفسز کی کلیکشن کم ہوئی۔ ایف بی آر سپرٹیکس کیسز کلیئرہونے پر 200 ارب روپے ریکوری کیلئے پرامید ہے ۔ آئی ایم ایف کو بھی ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کیلئے انفورسمنٹ اقدامات بہتر اور سپرٹیکس کیسز کا فیصلہ ایف بی آر کے حق میں آنے سے ریکوری کا پلان دیا گیا۔ آئی ایم ایف کو سیلاب کے باعث 55 سے 60 ارب روپے ٹیکس نقصانات کے ابتدائی تخمینہ بارے بھی آگاہ کیا گیا لیکن نئے تخمینوں کے مطابق ٹیکس لاسز زیادہ ہو سکتے ہیں ۔ آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف میں ریلیف بھی مانگا گیا اور نظرثانی شدہ ٹیکس ہدف کی منظوری بھی مل چکی ہے ۔ آئی ایم ایف کیساتھ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ٹیکس بالحاظ جی ڈی پی 11 فیصد کی سطح پر اکٹھا کیا جائے گا، ایف بی آر کو سپرٹیکس کیسز کا فیصلہ ستمبر کے آخری ایام یا اکتوبر کے ابتدائی دنوں میں متوقع تھا اور آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کورٹ کیسز کا فیصلہ ایف بی آر کے حق میں آیا تو فورا ًریکوری کر کے ریونیو شارٹ فال پورا کیا جائے گا ۔
عدالتی فیصلہ ایف بی آر حق میں نہ ہوا تو آئی ایم ایف کی اجازت سے نظرثانی شدہ ہدف حاصل کرنے کیلئے جنوری سے ٹیکس اقدامات کرنا ہونگے ، جن میں انفورسمنٹ اقدامات اور فلڈ لیوی، درآمدی سطح پر لگژری اشیا پر ٹیکس عائد کرنا جیسے اقدمات شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق پہلی سہ ماہی کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 1 ہزار 395 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، سیلز ٹیکس کی مد میں 1 ہزار 130 ارب روپے ، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 190 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد 324 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا ، پہلی سہ ماہی کے دوران 157 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کیے گئے ۔