ادارے صنعتکاروں سرمایہ کاروں کو سہولیات دیں : ملک میں نفرت، دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں : شہباز شریف
قوم اندھیروں کو مٹانے کی جدوجہد میں افواج کیساتھ کھڑی،ہر محاذ پر اقلیتی برادریوں نے قابل فخر کردار ادا کیا وزیراعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب ،کیک کاٹا، صنعتی ترقی گھریلو، چھوٹی و درمیانی صنعتوں کی ترقی سے مشروط ،اجلاس
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں اقلیتوں کے قابل فخر کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے پاکستان امن ، ہم آہنگی اور برداشت کی سرزمین ہے ، یہاں نفرت ، فتنہ وفساد ،انتشار اور دہشت گردی کیلئے کوئی گنجائش نہیں ، اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور حکومت نے ان کیلئے خصوصی اقدامات کیے ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو وزیراعظم ہاؤس میں دیوالی کے تہوار پر خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ اس موقع پر وفاقی وزرا ، اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی اور مختلف اقلیتی برادریوں کے سرکردہ زعما موجود تھے ۔ وزیر اعظم نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا یہاں اقلیتوں اور اکثریت کے مذہبی ، سیاسی نمائندوں کی موجودگی تصور پاکستان کی عملی تصویر ہے ، قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادریوں نے جس طرح قابل فخر کردار ادا کیا ہے اس پر ہمیں ناز ہے ۔
وزیر اعظم نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے اندھیروں اور نفرت کی تاریکی کو مٹانے کی جدوجہد میں اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ہندو برادری کے ہمراہ دیوالی کا کیک بھی کاٹا۔دریں اثنائوزیراعظم نے کہاہے زراعت اور صنعت کے شعبے کو ہر ممکن سہولت بہم پہنچانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ صنعت اور زراعت کے شعبے کے لئے پاور ڈویژن کی اصلاحاتی پیکیج پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے ہدایت کی تمام ادارے صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو سہولت پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ سمیڈا کی تنظیم نو اور ایس ایم ایز کی ترقی پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہبازشریف نے کہا پاکستان کی صنعتی ترقی گھریلو، چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی سے مشروط ہے ۔چھوٹے و درمیانے پیمانے (ایس ایم ایز) کی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانے کیلئے اقدامات خوش آئند ہے ، اس اقدام کی آگاہی بڑھائی جائے ۔