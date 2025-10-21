سیلاب متاثرین کیلئے 100 ارب کا پیکیج کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے : مریم نواز
کرپشن کے دروازے بند ،عوام کا پیسہ عوام کے قدموں میں ہی ڈھیر کرینگے ،71ہزار سے زائد متاثرین کے اکاؤنٹ کھل چکے وزیراعلیٰ کا دیپالپور میں بحالی پروگرام کا افتتاح ،500متاثرین کو 9کروڑ 60لاکھ جاری ،ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد
لاہور،اوکاڑہ ، دیپالپور ،بصیرپور(اے پی پی ،دنیا نیوز،نمائندگان )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب بحالی پروگرام 2025 کا آغاز کر دیا ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف دیپالپور میں سیلاب متاثرین کے درمیان پہنچ گئیں اور سیلاب بحالی پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ دیپالپور کے سیلاب متاثرہ افراد کو 50ہزار کیش اور اے ٹی ایم کارڈ زدئیے گئے ۔ تحصیل دیپالپور میں 500 سیلاب متاثرین کو ایک ہی دن میں 9 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کیے گئے ۔وزیراعلیٰ نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں سیلاب متاثرین کے لئے 100ارب روپے کے تاریخی امدادی پیکیج اور امدادی رقوم کے حصول کیلئے آمدورفت کے لئے ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیراعلیٰ نے متاثرین کو فرنٹ پر بٹھانے کا حکم دیا اور انہیں کے درمیان بیٹھ گئیں۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سیلاب متاثرین کی امداد شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتے ہیں۔تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد متاثرین کی بحالی خوش آئندہے ، سیلاب کے دنوں میں قیامت کا سما ں تھا، یاد آئے تو دل دہل جاتا ہے ۔
پانی اترا تو اسی دن سے سیلاب زدگان کی بحالی کا کام شروع ہوگیا۔ پنجاب کی پوری حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ رہی، تین ہفتے تک میں خود بھی گھر نہیں بیٹھی اور نہ ہی دفتر گئی۔میری کابینہ اور پوری ٹیم کئی ہفتوں تک سیلاب متاثرین کے درمیان موجود رہی۔انہوں نے کہا فوج، ریونیو، لائیو سٹاک اور زراعت کے نمائندوں پر مشتمل 1700 ٹیمیں گھر گھر جاکر سروے کر رہی ہیں۔چند روز میں 73فیصد سروے مکمل ہوچکا ہے ۔سروے کی تکمیل سے پہلے ہی ہم نے بحالی کے لئے امدادی رقوم کی تقسیم شروع کر دی۔ وزیراعلیٰ نے کہا پنجاب کا خزانہ عوام کی امانت ہے ، عوام کو ہی دیں گے ،اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ، ریسکیو ریلیف آپریشن پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا۔ تاریخ کا شفاف ترین سروے بھی اپنے وسائل سے کررہے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد اپنے وسائل سے ہی کررہے ، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ۔ عوام کے پیسے کو عوام کے قدموں میں ہی ڈھیر کریں گے ۔
مریم نواز نے کہا جب تک وزیر اعلیٰ ہوں عوام کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اربوں روپے تقسیم کررہے لیکن کرپشن کے دروازے بند کر دئیے ۔مختص100ارب سیلاب متاثرین کے سوا کسی نہیں ملیں گے ۔ سیلاب متاثرین میں جو رہ جائے گا، اس کی شکایت کے لئے الگ نظام واضح کیا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے کہا 71ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹ کھل چکے ہیں۔جب تک کیمپ میں آخری بندے کو امدادی رقم نہیں ملے گی کیمپ بند نہیں ہوگا۔ مریم نواز بزرگ خاتون نور بیگم اور زینب بی بی کا ہاتھ پکڑ کر خود کاؤنٹر پر لے گئیں، پراسس مکمل کرایا، بائیو میٹرک کے بعد 50 ہزارروپے اور اے ٹی ایم کارڈ دیا۔ دریں اثنائوزیر اعلیٰ مریم نواز نے دیوالی کے تہوار پر ہندو بھائی بہنوں کو مبارکباد دی اور ہندوبرادری کے لئے اپنے خصوصی پیغام میں کہا دیوالی کا دیپ محبت کی جوت جگاتا ہے ۔ اقلیتوں کے لئے سپیشل مینارٹی کارڈکا اجرا کردیا ،محفوظ پنجاب ویژن کے تحت مینارٹی ورچوئل پولیس سٹیشن بھی قائم کررہے ہیں۔