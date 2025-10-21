ہم آئین کے ماتحت، حلف کے پابند اور قوم کو جوابدہ ہیں : سربراہ آئینی بینچ
دنیا جہان کی باتیں کیں، مگر آئینی بینچ پر بات نہیں کرنی،ثابت کریں یہ بینچ اس مقدمے کوسننے کااہل نہیں،وکیل سے مکالمہ 8رکنی آئینی بینچ مفادات کی ٹکرائوکی وجہ سے کیس نہیں سن سکتاتوکیا فل کورٹ میں مفادات کاٹکرائونہیں ہوگا؟:جسٹس مظہر ہمارے پاس آئینی بینچ اورسپریم کورٹ،جب چیف جسٹس آرڈرکرینگے ہم یہ ٹوپی اتارکردوسری پہن لینگے :جسٹس مندوخیل
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے 26 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ ہم اپنے حلف کے پابند ہیں اور ہم سب قوم کو جواب دہ ہیں،ہم آئین کے ماتحت ہیں اور اسکی گائیڈنس چاہیے ،جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔درخواست گزار اکرم شیخ نے دلائل کے آغازپرعدالت میں دعا کرنے پر اصرار کیا اور اجازت ملنے پر علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر سنایا، جسٹس امین الدین نے وکیل اکرم شیخ سے کہا اگر پندرہ بیس منٹ میں آئینی بات کریں تو آسان ہو جائے گا، ایک صاحب نے تو یہاں کہا ہے کہ آئین کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں، اکرم شیخ نے مؤقف اختیار کیا کہ 26 ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد والے تمام ججز کو فل کورٹ کا حصہ بنایا جائے ، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 ججز بیٹھ جائیں، مگر اسے آئینی بینچ نہ کہا جائے ؟ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ آپ کی رائے میں فل کورٹ کیا ہے ؟ ایک نے کہا تمام ججز فل کورٹ ہیں اور ایک ممبر نے کہا 16 ججز فل کورٹ ہیں،اکرم شیخ نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ آئینی بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتا، جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ جو آئینی بینچ میں شامل نہیں ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بے شک 24 ججز بیٹھیں مگر ان کو آئینی بینچ نہ کہا جائے ، سپریم کورٹ کہلائے ؟ اکرم شیخ نے جواب دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک متنازع ترمیم ہے ، کسی ڈکٹیٹر نے بھی آئین میں اتنا ڈینٹ نہیں ڈالا جتنا 26ویں ترمیم نے ڈالا ہے ، استدعاہے 26 ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیاجائے ، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس کیلئے پہلے ہمیں بینچ کا فیصلہ تو کرنے دیں۔
جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کہہ رہے کہ یہ 8 رکنی بینچ مفادات کا ٹکراؤ کی وجہ کیس نہیں سن سکتا، دوسری جانب آپ کہتے ہیں 24 کے 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے ، کیا 24 کے 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ میں مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ جسٹس امین الدین نے کہا دنیا جہان کی باتیں کیں، مگر آئینی بینچ پر بات نہیں کرنی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ کیس نہیں سن سکتا تو چیف جسٹس کے پاس جائیں، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارے پاس دو رُول ہیں، آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے ممبر بھی، جب چیف جسٹس آرڈر کریں گے ہم یہ ٹوپی اتار کر دوسری ٹوپی پہن لیں گے ۔ جسٹس شاہد بلال کے استفسارپراکرم شیخ نے جواب دیا کہ 26 ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس سپریم کورٹ سنے ، کوئی آئینی بینچ نہیں۔ اس موقع پر عدالت نے وکیل اکرم شیخ کو آرٹیکل 191 پڑھنے کی ہدایت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا چلیں فرض کریں ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم یہاں سے اُٹھ جائیں گے ، فل کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں گے ، فل کورٹ کا آرڈر کون کرے گا یہ بتا دیں ۔ وکیل نے کہاتمام ججز بیٹھیں جس کے ضمیر پر بوجھ ہو وہ اٹھ جائے گا یا اس پر اعتراض بھی ہوسکتا ہے ۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ نے دلائل کا آغاز شاعرانہ انداز میں کیا تھا۔ آپ کے دلائل سے لگتا ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ آپ نے فل کورٹ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ جسٹس امین الدین نے کہا جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ بینچ اس مقدمے کو سننے کا اہل نہیں تب تک ہم آپ کی درخواست نہیں مان سکتے ۔ وکیل اکرم شیخ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست گزار کے وکیل شبر رضا رضوی نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری استدعا ہے کہ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کرے ۔ وہ سپریم کورٹ جو آرٹیکل 176 اور 191 اے کو ملا کر بنے ۔بعد ازاں مزید سماعت آج ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کردی گئی۔