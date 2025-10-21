ٹماٹر کی قیمت میں بڑا اضافہ، 500 سے 700 روپے تک فروخت ہونے لگا
افغانستان و ایران سے سپلائی میں رکاوٹ،سندھ میں سیلاب، بارشیں، بلوچستان میں کم کاشت قیمت بڑھنے کی وجہ قرار لاہور میں سرکاری ریٹ لسٹ نظرانداز، ٹماٹر 500روپے کلو ، اضافہ اگلے چند ہفتوں تک برقرار رہے گا: تاجر
لاہور (کامرس رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)ملک کے مختلف حصوں میں ٹماٹر کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوگیا، پرچون میں ٹماٹر کی قیمت 500 سے 700 روپے فی کلو تک جا پہنچی ۔لاہور میں ٹماٹر 500روپے کلو بکنے لگا، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں حیران کن طور پر درجہ اول ٹماٹر کے دام175 روپے کلو برقرار ہیں تاہم منڈیوں میں ٹماٹر سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔کراچی سبزی منڈی اور اسلام آباد سبزی منڈی میں کام کرنے والے تاجروں کے مطابق گزشتہ رات کراچی میں ہول سیل میں ٹماٹر کی قیمت 550 روپے فی کلو تھی، دوسری جانب اسلام آباد سبزی منڈی میں گزشتہ رات ٹماٹر کی ہول سیل قیمت 500 روپے فی کلو تھی۔
سبزیوں اور پھلوں کے تاجروں کے مطابق ملک میں ٹماٹر کی قیمت میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں جن میں افغانستان اور ایران سے ٹماٹر کی سپلائی میں رکاوٹ، سندھ میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ٹماٹر کی فصل کو پہنچنے والے نقصانات کے علاوہ بلوچستان میں ٹماٹر کی فصل کا کم کاشت ہونا بھی شامل ہے ۔مقامی تاجروں کے مطابق ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ اگلے چند ہفتوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے ۔پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں ٹماٹر کی ہول سیل قیمت 350 روپے سے لے کر 450 روپے فی کلو تک رہی تاہم تاجروں کے مطابق ٹماٹر کی پرچون قیمت 500 روپے سے 700روپے فی کلو تک چلی گئی ۔لاہور میں ٹماٹر کی سپلائی 50 فیصد متاثر ہونے سے ٹماٹر مہنگا ہوا۔ مقامی ٹماٹر کی فصل آنے تک دام تیز رہنے کا امکان ہے ۔ ہر جگہ اوور چارجنگ ہورہی ہے ۔