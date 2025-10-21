صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ:بلدیاتی کونسلز کے سی اوز،میونسپل کمشنرز،ٹاؤن افسر معطل

  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر)پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے احکامات پر عمل درآمد میں کوتاہی برتنے پر سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے سے بڑا ایکشن لیتے ہوئے صوبے کی مختلف بلدیاتی کونسلز کے چیف افسران، میونسپل کمشنرز، ٹاؤن افسران کو معطل کردیا۔

 معطل کیے جانے والے بلدیاتی افسران مالی حسابات کاجواب دینے میں ناکام رہے تھے۔محکمہ بلدیات نے بلدیہ میرپورخاص کے میونسپل کمشنر کو معطل کردیا جبکہ میرپورخاص ڈویژن کی14بلدیاتی کونسلز کے افسران کی معطلی کے احکامات جاری کیے ،محکمہ جاتی قواعد کی خلاف ورزی پر 14بلدیاتی افسران کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔محکمہ بلدیات کا کہنا ہے کہ 7روز میں سنگین انتظامی نااہلی کا جواب نہ دیاتو ڈسپلنری ایکشن لیاجائے گا۔

