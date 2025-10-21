صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

86 فیصد پیشہ ورافراد اے آئی ٹولز استعمال کرتے ہیں :سروے

صرف 52 فیصد کو ان ٹولز کے محفوظ ، ذمہ دارانہ استعمال پر تربیت دی گئی ہے ملازمین کی اے آئی سے متعلق تربیت میں واضح خلا موجود:کیسپرسکی رپورٹ

اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی کی حالیہ تحقیق ‘‘کام کی جگہ پر سائبر سکیورٹی ،ملازمین کا علم اور رویہ’’کے مطابق پاکستان میں 86 فیصد پیشہ ور افراد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں، تاہم ان میں سے صرف 52 فیصد کو ان ٹولز کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال پر تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ کمی انہیں ڈیٹا لیک اور دیگر سائبر خطرات  کے سامنے کمزور بناتی ہے ۔ تحقیق کے مطابق 98 فیصد پاکستانی ملازمین جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی اصطلاح سے واقف ہیں، ان میں سے 86 فیصد روزمرہ کاموں میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 68 فیصد تحریری یا ایڈیٹنگ کاموں کے لیے ، 52 فیصد ای میلز لکھنے کے لیے ،56.5 فیصد تصاویر یا ویڈیوز بنانے کے لیے ، جبکہ 35 فیصد ڈیٹا اینالیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملازمین کی اے آئی سے متعلق تربیت میں واضح خلا موجود ہے ، 21 فیصد پیشہ ور افراد نے اعتراف کیا کہ انہیں اے آئی سے متعلق کوئی تربیت نہیں ملی،کیسپرسکی کے مشرق وسطیٰ کے جنرل مینیجر راشد المومنی کا کہنا ہے کہ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹا کی حساسیت کے مطابق اے آئی تک رسائی کے مختلف درجات مقرر کیے جائیں،کیسپرسکی نے تنظیموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ملازمین کو ذمہ دارانہ اے آئی استعمال کی تربیت دیں۔

