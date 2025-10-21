86 فیصد پیشہ ورافراد اے آئی ٹولز استعمال کرتے ہیں :سروے
صرف 52 فیصد کو ان ٹولز کے محفوظ ، ذمہ دارانہ استعمال پر تربیت دی گئی ہے ملازمین کی اے آئی سے متعلق تربیت میں واضح خلا موجود:کیسپرسکی رپورٹ
اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی کی حالیہ تحقیق ‘‘کام کی جگہ پر سائبر سکیورٹی ،ملازمین کا علم اور رویہ’’کے مطابق پاکستان میں 86 فیصد پیشہ ور افراد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں، تاہم ان میں سے صرف 52 فیصد کو ان ٹولز کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال پر تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ کمی انہیں ڈیٹا لیک اور دیگر سائبر خطرات کے سامنے کمزور بناتی ہے ۔ تحقیق کے مطابق 98 فیصد پاکستانی ملازمین جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی اصطلاح سے واقف ہیں، ان میں سے 86 فیصد روزمرہ کاموں میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 68 فیصد تحریری یا ایڈیٹنگ کاموں کے لیے ، 52 فیصد ای میلز لکھنے کے لیے ،56.5 فیصد تصاویر یا ویڈیوز بنانے کے لیے ، جبکہ 35 فیصد ڈیٹا اینالیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملازمین کی اے آئی سے متعلق تربیت میں واضح خلا موجود ہے ، 21 فیصد پیشہ ور افراد نے اعتراف کیا کہ انہیں اے آئی سے متعلق کوئی تربیت نہیں ملی،کیسپرسکی کے مشرق وسطیٰ کے جنرل مینیجر راشد المومنی کا کہنا ہے کہ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹا کی حساسیت کے مطابق اے آئی تک رسائی کے مختلف درجات مقرر کیے جائیں،کیسپرسکی نے تنظیموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ملازمین کو ذمہ دارانہ اے آئی استعمال کی تربیت دیں۔