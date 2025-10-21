صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلے مرحلے میں 45سے زائد ڈاکو ہتھیار ڈالنے کو تیار

  • پاکستان
کچے کے خطرناک ڈاکو بھی شامل ، کچھ کے سر کی قیمت بھی مقرر تھی، ذرائع حکومت ہتھیار ڈالنے والوں کے بچوں، اہل خانہ کیلئے روزگار کا انتظام کرے گی

کراچی (سٹاف رپورٹر) صدر مملکت آصف علی زرداری کے سندھ کے کچے ایریا میں قیام امن سے متعلق اجلاس کے ثمرات، جرائم میں ملوث درجنوں مبینہ ملزم،ڈاکو سرنڈر کرنے کو تیار۔ ذرائع کے مطابق مبینہ ڈاکو ہتھیار ڈالنے اور مجرمانہ سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔ سندھ کابینہ نے رواں ماہ ہی مجرمانہ سرگرمیاں ترک کرنے والے ڈاکوؤں کے لیے پالیسی کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاڑکانہ ڈویژن کے کچے ایریا کے مبینہ ڈاکو سرنڈر کو تیار ہوئے ہیں، جن میں خطرناک ڈاکو بھی شامل ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں میں سے کچھ کے سرکی قیمت بھی مقرر تھی۔ غیر مسلح ہونے والے مبینہ ڈاکوؤں کے  ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 45 سے زائد ڈاکو ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ حکومت ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کے بچوں، اہل خانہ کے لیے باعزت روزگار کا انتظام کرے گی۔ سرنڈر کرنے والے مبینہ ڈاکوؤں کے اہل خانہ کو آسان قرضے ، کاروبار،آمدن کے ذرائع دئیے جائیں گے ۔ پالیسی کے مطابق سندھ حکومت کچے ایریا میں صحت ،تعلیم،بنیادی انفرااسٹرکچر کے لیے ترجیحی کام کرے گی۔ 

