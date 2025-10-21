سرکاری ملازمین کا سالانہ ڈیٹا جمع کرنے کا فیصلہ، چار فارم ارسال
وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کو یکم جولائی 2025تک ڈیٹا جلد بھجوانے کی ہدایت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)حکومت نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کے ملازمین کا سالانہ ڈیٹا جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یکم جولائی 2025 تک ملازمین کا ڈیٹا بھجوانے کی ہدایت دی ہے اور چار فارم بھجوائے ہیں جن پر ملازمین کے حوالے سے تفصیل اور اعداد و شمار طلب کیے گئے ہیں۔ فارم ون میں وفاقی وزارتوں سے گریڈ 1 تا گریڈ 22 کے ملازمین اور ایس پی پی ایس ،ایم پی سکیل کی منظور شدہ اسامیوں کی تعداد اور یکم جولائی 2025 تک تعداد اور ڈومیسائل کے مطابق ملازمین کی تفصیل طلب کی ہے ۔ فارم ٹو میں مذہب کے مطابق تعداد اور ڈومیسائل کے مطابق مسلمان، عیسائی، مسیحی، ہندو، سکھ سمیت دیگر مذاہب کے مرد و خواتین ملازمین کی تعداد طلب کی گئی۔ تیسرے فارم میں عہدے اور اسامی کے مطابق 1 تا 22 گریڈ کے افسران و ملازمین کی منظور شدہ تعداد، موجودہ تعداد اور خالی اسامیوں کی تعداد طلب کی گئی ہے ، معذوری کے شکار ملازمین کی تعداد طلب کی گئی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے چوتھے فارم میں وفاقی وزارتوں، محکموں سے مختلف سروس گروپ، آکوپیشنل گروپ کے 17 تا 22 گریڈ کے افسران کی منظور شدہ اسامیوں ، موجودہ افسران اور خالی اسامیوں کی تعداد طلب کی گئی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کو چاروں فارمز کے مطابق تفصیل اور اعداد وشمار جلد بھجوانے کے احکامات دیئے ہیں۔