او ایم جی:455افسروں کی مشترکہ سینارٹی فہرست جاری
37ویں کامن کے ثاقب علی پہلے ، وحید اللہ دوسرے ، ناصر درانی تیسرے نمبر پر سی ایس ایس، محکمانہ ترقی کے امتحان ، ضم اور ٹرانسفر کے ذریعے شمولیت والے افسرشامل
اسلام آباد ( نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کے 455 افسروں کی مشترکہ سینارٹی فہرست جاری کردی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سی ایس ایس، محکمانہ ترقی کے امتحان والے ، ضم اور ٹرانسفر کے ذریعے آفس مینجمنٹ سروس گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے افسروں کی سینارٹی فہرست جاری کی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق 37ویں کامن کے ثاقب علی خان پہلے نمبر پر، وحید اللہ خان دوسرے اور ناصر درانی تیسرے نمبر پر ہیں۔