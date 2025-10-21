صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

او ایم جی:455افسروں کی مشترکہ سینارٹی فہرست جاری

  پاکستان
37ویں کامن کے ثاقب علی پہلے ، وحید اللہ دوسرے ، ناصر درانی تیسرے نمبر پر سی ایس ایس، محکمانہ ترقی کے امتحان ، ضم اور ٹرانسفر کے ذریعے شمولیت والے افسرشامل

اسلام آباد ( نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کے 455 افسروں کی مشترکہ سینارٹی فہرست جاری کردی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سی ایس ایس، محکمانہ ترقی کے امتحان والے ، ضم اور ٹرانسفر کے ذریعے آفس مینجمنٹ سروس گروپ میں شمولیت  اختیار کرنے والے افسروں کی سینارٹی فہرست جاری کی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق 37ویں کامن کے ثاقب علی خان پہلے نمبر پر، وحید اللہ خان دوسرے اور ناصر درانی تیسرے نمبر پر ہیں۔ 

