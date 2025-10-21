سی سی ڈی کو غیرقانونی ہتھیار رکھنے اور بیچنے والوں کیخلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم
لاہور(این این آئی)پولیس کے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ۔صوبے بھر میں غیر قانونی ہتھیار رکھنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا۔
سی سی ڈی حکام کے مطابق سی سی ڈی افسران نے ضلعی سطح پر غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف بھر پور کارروائی کے لئے پلان تیار کرلیا۔پنجاب میں غیر قانونی ہتھیاروں میں ملوث عناصر کی لسٹیں مرتب کرنے کا عمل بھی شروع ہوگا۔امن دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کافیصلہ ہو چکا ہے ،غیرقانونی ہتھیاروں کی بہتات کی وجہ سے اندرونی سلامتی خراب ہو رہی ہے۔