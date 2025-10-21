آزادکشمیر سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کیلئے 18 نومبر ڈیڈلائن
مظفرآباد(دنیا نیوز)آزاد جموں و کشمیر سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کی آخری تاریخ 18 نومبر مقرر کر دی گئی۔
آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ ڈی آئی جیز بے دخلی کی کارروائی کی براہ راست نگرانی کریں گے ، ایس ایس پی اور ایس پی اضلاع افغان مہاجرین کی طورخم بارڈر سے بے دخلی تک ذمہ دار ہوں گے ،انہوں نے مزید کہا کہ 18 نومبر 2025 تک متعلقہ پولیس افسران اس بابت تصدیق کریں گے کہ یہاں کوئی افغان رہائش پذیر نہیں،آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ مقررہ تاریخ کے بعد کسی بھی ضلع یا علاقے میں کوئی افغان شہری رہائش پذیر ہوا تو متعلقہ افسر کو معطل کرتے ہوئے مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔