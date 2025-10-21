صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے 74لاکھ ہتھیانے والے 4 انسانی سمگلرز گرفتار

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ایف آئی اے گجرات و گوجرانوالہ زون نے انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں سمندر کے راستے شہریوں کو غیر قانونی بیرون ملک بھجوانے میں ملوث 4 انسانی سمگلروں کو گرفتار کرلیا۔۔۔

 گرفتار ملزموں میں ثناور عباس، ماجد گجر، ساغر عباس اور منور شا مل ہیں ، ملزموں کو گجرات، منڈی بہاؤ الدین، نارووال اور گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم ثناور عباس نے شہری کو غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ بھجوانے کی کوشش کی، ملزموں نے سپین بھجوانے کے نام پر متاثرہ افراد سے 60 لاکھ روپے ہتھیائے ، ملزم نے شہری کو موریطانیہ سے غیر قانونی سمندر کے راستے اسپین بھجوانے کی کوشش بھی کی، متاثرہ شہری نے غیر قانونی سمندر کے راستے سے یورپ جانے سے انکار کر دیا اور وطن واپس آگیا۔ حکام کے مطابق ملزم ساغر عباس نے شہری کو اٹلی ملازمت کا جھانسہ دے کر 8 لاکھ 50 ہزار روپے ہتھیائے ، ملزم منور نے شہری کو ویتنام ملازمت کا جھانسہ دے کر 4 لاکھ روپے وصول کئے ، گرفتار ملزم ماجد گجر نے شہری کو ترکی بھجوانے کے نام پر 1 لاکھ 50 ہزار روپے بٹورے ،ملزم سال 2019 سے کمپوزٹ سرکل گجرات کو مطلوب تھا، ملزموں کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

