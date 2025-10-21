محمود لاکھو کیخلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے :رپورٹ قائمہ کمیٹی پیش
سابق ڈی ایس ریلوے سے کبھی ملاقات ہوئی نہ اس نے رشوت طلب کی :زاہد محمود لیزکے درخواست گزارنے بتادیاڈی ایس پرالزامات بے بنیاد ہیں:کنوینرذیلی کمیٹی ابرار
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار )پاکستان ریلو ے کی جانب سے سابق ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ (ڈی ایس)ملتان محمود لاکھو کے مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے مکمل انکوائری رپورٹ قائمہ کمیٹی ریلو ے کی ذیلی کمیٹی کو پیش کر دی گئی، رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آڈیو لیک میں کرپشن یا کسی قسم کی غیر قانونی مالی فائدے کے الزامات کے کوئی شواہد نہیں ملے ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ریلوے کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر کمیٹی ملک ابرار احمد کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہائوس میں ہوا،رپورٹ کے مطابق آڈیو لیک میں جس عمارت کا ذکر کیا گیا وہ گزشتہ 15 برس سے بہاولنگر میں ایک فلاحی ہسپتال کے طور پر کام کر رہی ہے ،انکوائری کے دوران لیز کے درخواست گزار زاہد محمود خان نے تحریری و زبانی طور پر واضح کیا کہ نہ تو کسی ریلوے اہلکار نے ان سے کوئی رشوت یا غیر قانونی فائدہ طلب کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو ادائیگی کی،زاہد محمود خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کی سابق ڈی ایس محمود لاکھو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ لیز کا پورا عمل ریلوے لینڈ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے باضابطہ طریقہ کار کے مطابق مکمل ہوا،انکوائری رپورٹ کے اختتام پر سفارش کی گئی ہے کہ آڈیو لیک کے ذریعے لگائے گئے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں، اس کیس کو بند کر کے فائل کیا جائے ۔کنوینر کمیٹی ملک ابرار احمد نے کہا لیزکے درخواست گزار زاہد محمود نے حلفا ًبتادیا ہے کہ ڈی ایس ریلوے پر الزامات بے بنیاد ہیں،کمیٹی نے دونوں اطراف کی وضاحت اور انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ رپورٹ پر معاملہ نمٹا دیا۔