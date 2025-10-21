موسمیاتی تبدیلی عالمی ثقافتی ورثہ کے مقامات کیلئے خطرہ
271سائٹس کا جائزہ ، 43فیصدثقافتی ورثے کو آب و ہوا کے خطرات کا سامنا 5سال میں خطرہ والی ورثہ سائٹس 31سے زائدہوچکیں :آئی یوسی این کاانکشاف
اسلام آباد (ماہتاب بشیر)دنیا کے نصف قدرتی اور ثقافتی ورثے کے مقامات موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرات کا شکار ہیں ،جس پر فی الفور کام کرنے کی ضرورت ہے ، اس بات کا انکشاف حالیہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) کی نئی عالمی ثقافتی ورثہ آؤٹ لک 4 رپورٹ میں کیا گیا ہے ، تحقیق میں یونیسکو کی جانب سے نامزد کردہ 271سائٹس کا جائزہ لیا گیا اور پتہ چلا کہ 117 یا تقریباً 43% ثقافتی ورثے کو شدید آب و ہوا کے خطرات کا سامنا ہے جو 2020 میں 33 فیصد اور 2017 میں 27 فیصد سے زیادہ ہے ۔ آئی یو سی این نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف عالمی ثقافتی ورثہ کے مقامات کیلئے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے بلکہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ۔ صرف 2020 سے 2025 تک شدید خطرہ والی ورثہ سائٹس کی تعداد 31 سے زائد ہو چکی ہے۔
IUCN کے عالمی ثقافتی ورثہ اور ثقافت پروگرام کے ڈائریکٹر ٹم بیڈمین کے مطابق یہ اضافہ مضبوط عالمی موسمیاتی کارروائی کی فوری ضرورت کو ظاہر کرتا ہے ۔ انہوں نے موسمی سیلاب، سمندری ہیٹ ویوز، اور گلیشیر پگھلنے کو ماحولیاتی تبدیلی کے کلیدی محرکات قرار دیا، جس سے ہائیڈرولوجی، مرجان کی چٹانوں اور ساحلی ماحولیاتی نظام متاثر ہوتے ہیں۔رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حیاتیاتی تنوع سے مالا مال علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ، جس میں "اچھی یا کم خطرہ" کی حالت میں سائٹس کا حصہ 2014 میں 71 فیصد سے کم ہو کر 2025 میں صرف 52 فیصد رہ گیا ہے ۔ مجموعی طور پر تحفظ کا نقطہ نظر بھی بگڑ گیا ہے جو 2014 میں 63 فیصد سے گر کر آج 57 فیصد رہ گیا ہے ۔ناگوار انواع اور بگڑتے حالات سب سے سنگین عالمی خطرہ بن گئے ہیں، جس میں پیتھوجینز سے زیادہ خطرے کی اطلاع دینے والی سائٹس کی تعداد 2020 میں دو سے بڑھ کر 2025 میں 19 ہو گئی ہے ۔