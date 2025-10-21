صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک کے بیشتر علاقوں میں آج ( منگل) کوموسم خشک ،جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔

 تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیرمیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کی توقع ہے ،محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں، خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سردرہا،گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32، مٹھی 39، تربت اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
