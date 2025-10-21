ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک کے بیشتر علاقوں میں آج ( منگل) کوموسم خشک ،جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔
تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیرمیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کی توقع ہے ،محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں، خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سردرہا،گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32، مٹھی 39، تربت اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔