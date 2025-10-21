ہری پور این اے 18،بابرنواز کو مسلم لیگ ن کا ٹکٹ مل گیا
ہری پور(دنیا نیوز)این اے 18ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں مسلم لیگ ن نے ٹکٹ جاری کر دیا۔مسلم لیگ ن کی جانب سے این اے 18سے بابر نواز خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔
بابر نواز کے کاغذات کی سکروٹنی 21 اکتوبر کو ہوگی،پی ٹی آئی کی امیدوار شہر ناز عمر ایوب خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیئے گئے ہیں، سکروٹنی کے دوران کسی قسم کا اعتراض نہیں لگایا گیا،این اے اٹھارہ میں 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، این اے 18 پر ضمنی الیکشن کی پولنگ 23 نومبر کو ہوگی، مسلم لیگ ن اور پی ٹی آئی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔