پی پی کا آزاد کشمیر اسمبلی کے گروپس سے رابطوں کا فیصلہ

  • پاکستان
پی پی کا آزاد کشمیر اسمبلی کے گروپس سے رابطوں کا فیصلہ

اہم رہنما رواں ہفتے اسلام آباد جائینگے ،حکومت سازی کے فارمولے پر گفتگو ہوگی پی پی کی اعلیٰ قیادت اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وزارت عظمیٰ کا انتخاب کریگی

کراچی (سٹاف رپورٹر )پیپلزپارٹی نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے مختلف گروپس سے رابطوں کا فیصلہ کرلیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رواں ہفتے اسلام آباد جائیں گے ۔پیپلزپارٹی قیادت آزاد کشمیر کے مختلف گروپس کے ساتھ مجوزہ نئی حکومت سازی کے فارمولے پر بات چیت کرے گی۔ذرائع نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں پیپلزپارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ارکان کا اجلاس بھی ہوگا۔پیپلزپارٹی کی سی ای سی پہلے ہی آزاد کشمیر میں مجوزہ حکومت سازی پلان کی توثیق کرچکی ہے ۔پیپلزپارٹی کی اعلیٰ قیادت اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے لیے انتخاب کرے گی۔ذرائع کا کہنا تھا کہ پیپلزپارٹی کی اعلیٰ قیادت ن لیگ کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت،الیکشن اور دیگر آئینی امور پر بات چیت کرے گی ۔

