دارالحکومت لاہور منتقل کرنیکی تجویز
لاہور(آئی این پی)سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے تجویز دی ہے کہ دارالحکومت کو اسلام آباد سے لاہور منتقل کیا جائے جبکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ایف بی آر میں اصلاحات نہیں لاسکے۔
لاہور میں اپنی آٹو بائیوگرافی "32 آنکر روڈ"کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے شبر زیدی نے مذہبی جماعتوں کی سیاست پر پابندی لگا نے کامطالبہ کیا اور کہا کہ لاہور کمیونسٹوں اور نیشنلسٹوں کا شہر تھا، لبرل عناصرکو ختم کرکے اسے تباہ کیا گیا۔سابق چیئرمین ایف بی آر نے تجویز دی کہ دارالحکومت کو اسلام آباد سے لاہور منتقل کیا جائے ۔