چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

  • پاکستان
چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

راولپنڈی (خبر نگار) لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے ارشد خان چائے والے کا شناختی کارڈ بحال کرنے کے احکامات جاری کردئیے۔

عدالتی حکم کے بعد ارشد خان کا شناختی کارڈ نادرا نے دوبارہ بحال کر دیا۔نادرا ویریفکیشن بورڈ نے ارشد خان کی شہریت کی تصدیق کر دی۔ارشد خان چائے والے کے وکیل عمر اعجاز گیلانی نے عدالت کو آگاہ کیا انکے موکل کا مسئلہ حل ہو گیا۔عدالت نے درخواست گزار کی استدعا پر کیس نمٹا دیا۔واضح رہے کہ نادرا نے ارشد خان چائے والے کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کسی شہری کا CNIC یا پاسپورٹ بلاک کرنا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

