ڈی آئی خان میں ڈیرے
پشاور (آئی این پی) علی امین گنڈاپور نے صوبائی حکومت کی ذمہ داری سے فراغت کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرے ڈال دئیے ہیں اور آج کل وہ اپنے فارم میں وقت گزار رہے ہیں۔
علی امین جو ماہر نیزہ باز بھی ہیں انہوں نے اپنے شوق کی تسکین کیلئے مختلف نسلوں کے گھوڑوں کی وسیع کلیکشن بھی رکھی ہوئی ہے ۔ ان کے پاس 80 سے زائد گھوڑے ہیں، ان میں بونے قد کے پونی گھوڑے بھی شامل ہیں۔سابق وزیراعلیٰ کو گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ کبوتر بازی کا بچپن سے شوق ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر آسمان پر 150 کبوتر بھی اڑ رہے ہوں تو وہ گن کر بتا سکتے ہیں۔